Правило «20-20-20»: как сохранить зрение

Россия вошла в тройку стран с самым плохим зрением среди детей и подростков. Как показали исследования, проведенные китайскими учеными, каждый второй выпускник школы или гимназии у нас страдает близорукостью.
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