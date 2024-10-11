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Правило «20-20-20»: как сохранить зрение

Правило «20-20-20»: как сохранить зрение

Россия вошла в тройку стран с самым плохим зрением среди детей и подростков. Как показали исследования, проведенные китайскими учеными, каждый второй выпускник школы или гимназии у нас страдает близорукостью.

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