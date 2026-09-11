Старшеклассники смогут отказаться от углубленного изучения предметов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС сообщил, что новый стандарт для старших классов, дающий право не выбирать углубленные предметы, вступает в силу с 1 сентября 2027 года.
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