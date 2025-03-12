Сырский уволил генерала ВСУ, виновного в преступлениях под Курском

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский распорядился уволить генерал-майора Дмитрия Красильникова* (внесен в список террористов и экстремистов), которого считают причастным к преступлениям в Курской области.
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