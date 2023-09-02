Земля не обетованная. Почему "испуганные патриоты" плачут за рубежом?

Зоя

самый средненький умом человечек из СНГ своим скудным умишком четко иясно оценивает реальность жизни на Западе,а эти идиоты на что надеялись,неужели,пример Михаила Козакова,даже овладевшего ивритом, не дал никаких результато,в пришлось с поникшей головой возвращаться в Россию...а почему? Потому что публика другая,менталитет другой,этнос другой,то что нужно любому россиянину вообще ничего не значит там за кордоном,в других государствах... Ну вот пусть влачат свое жалкое никчемушное существование на задворках великой Европы и США,,.уж так хотелось им на эту землю обетованную..... ФИНИТА ля комедия,,,,,