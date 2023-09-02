После начала СВО от берегов России вновь отчалил "философский пароходик". Почему "пароходик"? Потому что теперь бежали не писатели, философы и академики, а поющие под фанеру попсовики, стареющие рокеры и пародисты, что тоже, наверное, является признаком эпохи.
Земля не обетованная. Почему "испуганные патриоты" плачут за рубежом?
Комментарии
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Зоя
самый средненький умом человечек из СНГ своим скудным умишком четко иясно оценивает реальность жизни на Западе,а эти идиоты на что надеялись,неужели,пример Михаила Козакова,даже овладевшего ивритом, не дал никаких результато,в пришлось с поникшей головой возвращаться в Россию...а почему? Потому что публика другая,менталитет другой,этнос другой,то что нужно любому россиянину вообще ничего не значит там за кордоном,в других государствах... Ну вот пусть влачат свое жалкое никчемушное существование на задворках великой Европы и США,,.уж так хотелось им на эту землю обетованную..... ФИНИТА ля комедия,,,,,
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10 час.
Алатырка
Пусть сидят там, куда свалили - здесь они и даром не нужны.
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9 час.
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