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Рекордная индексация пенсий начнется в России с 1 марта

Рекордная индексация пенсий начнется в России с 1 марта

В России с 2024 года начал действовать закон об индексации пенсий и пособий. Размер выплат продолжат увеличивать весной, в том числе неработающим пенсионерам, инвалидам, пенсионерам старше 80 лет и военным.

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