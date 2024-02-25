Рекордная индексация пенсий начнется в России с 1 марта

В России с 2024 года начал действовать закон об индексации пенсий и пособий. Размер выплат продолжат увеличивать весной, в том числе неработающим пенсионерам, инвалидам, пенсионерам старше 80 лет и военным.
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