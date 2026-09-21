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За два года BTC обошел большинство альткоинов по доходности

За два года BTC обошел большинство альткоинов по доходности

За последние два года разрыв между Bitcoin и остальным крипторынком существенно увеличился. Согласно данным Glassnode и Bybit, за этот период Bitcoin прибавил 28%, тогда как медианный альткоин средней капитализации потерял около 74%.

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