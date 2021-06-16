Следы древней сибирской цивилизации?

Фальсификаторы древнерусской истории хорошо "поработали" с различными летописями и прочими книгами, изъятыми ими из монастырей по приказу Романовых, осуществив тотальную "зачистку" всего того, что противоречило их новой "официальной истории".
Фальсификаторы древнерусской истории хорошо "поработали" с различными летописями и прочими книгами, изъятыми ими из монастырей по приказу Романовых, осуществив тотальную "зачистку" всего того, что противоречило их новой "официальной истории".
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