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Следы древней сибирской цивилизации?

Следы древней сибирской цивилизации?

Фальсификаторы древнерусской истории хорошо "поработали" с различными летописями и прочими книгами, изъятыми ими из монастырей по приказу Романовых, осуществив тотальную "зачистку" всего того, что противоречило их новой "официальной истории".

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