Трамп заявил, что надеется поладить с Путиным в случае победы на выборах в США

Бывший лидер Соединённых Штатов Америки и участник президентской гонки Дональд Трамп в диалоге с выразившим желание взять у него интервью предпринимателем Илоном Маском проинформировал, как он будет выстраивать взаимодействие с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если сумеет вновь стать главой государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии