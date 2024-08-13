Трамп заявил, что надеется поладить с Путиным в случае победы на выборах в США

Бывший лидер Соединённых Штатов Америки и участник президентской гонки Дональд Трамп в диалоге с выразившим желание взять у него интервью предпринимателем Илоном Маском проинформировал, как он будет выстраивать взаимодействие с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если сумеет вновь стать главой государства.