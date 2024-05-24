Менеджер хедж-фонда ждет роста цен на медь до $40 000 за тонну

Менеджер хедж-фонда Пьер Андюран ожидает, что в ближайшие несколько лет цена на медь вырастет почти в четыре раза и достигнет $40 000 за тонну, поскольку растущий спрос приводит к истощению мировых запасов красного металла, пишет FT.
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