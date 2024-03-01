Рост доходов россиян происходил не одинаковыми темпами

Об оценке данных Ростата об увеличении доходов граждан по итогам прошлого года информирует ug.tsargrad.
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