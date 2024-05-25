Аксёнов: "Если приехавшие в Россию иностранцы не уважают наши законы и наших людей — мы научим уважать"

Марина Козуб

Я согласна с мнением:" Просто не пускать!"И пускать только работающих, без семей. У них в семьях по 8 и более детей, Они сами говорят: " Зачем нам работать, если детского пособия для нас хватает с лихвой" А что остаётся для наших, российских детей и пенсионеров? И почему Россия должна содержать тунеядцев? Лучше подумайте об улучшении жизни своих соотечественников. И я бы предложила центральные города России, особенно Москву и Петербург сделать зоной без мигрантов.