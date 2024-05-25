Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Аксёнов: "Если приехавшие в Россию иностранцы не уважают наши законы и наших людей — мы научим уважать"

Аксёнов: "Если приехавшие в Россию иностранцы не уважают наши законы и наших людей — мы научим уважать"

 Сергей Аксёнов, безусловно, в числе ястребов усиленной демигрантизации. И нужно сказать, что этот блок набирает всё больше симпатий.

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Комментарии
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Марина Козуб
Я согласна с мнением:&quot; Просто не пускать!&quot;И пускать только работающих, без семей. У них в семьях по 8 и более детей, Они сами говорят: &quot; Зачем нам работать, если детского пособия для нас хватает с лихвой&quot; А что остаётся для наших, российских детей и пенсионеров? И почему Россия должна содержать тунеядцев? Лучше подумайте об улучшении жизни своих соотечественников. И я бы предложила центральные города России, особенно Москву и Петербург сделать зоной без мигрантов.
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5 час.
Марина Козуб
P.S. А в Крым вообще не допускать чужаков. Там и так хватает кротов.
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5 час.
Н
Николай
На этом фото ВВП чем-то не доволен!
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5 час.

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