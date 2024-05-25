Сергей Аксёнов, безусловно, в числе ястребов усиленной демигрантизации. И нужно сказать, что этот блок набирает всё больше симпатий.
Аксёнов: "Если приехавшие в Россию иностранцы не уважают наши законы и наших людей — мы научим уважать"
Комментарии
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Марина Козуб
Я согласна с мнением:" Просто не пускать!"И пускать только работающих, без семей. У них в семьях по 8 и более детей, Они сами говорят: " Зачем нам работать, если детского пособия для нас хватает с лихвой" А что остаётся для наших, российских детей и пенсионеров? И почему Россия должна содержать тунеядцев? Лучше подумайте об улучшении жизни своих соотечественников. И я бы предложила центральные города России, особенно Москву и Петербург сделать зоной без мигрантов.
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5 час.
Марина Козуб
P.S. А в Крым вообще не допускать чужаков. Там и так хватает кротов.
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5 час.
Н
Николай
На этом фото ВВП чем-то не доволен!
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5 час.
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