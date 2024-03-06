Экс-участница "Дома-2" Круглыхина вспомнила, что потеряла два дома из-за мужей

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Мария Круглыхина рассказала в Instagram, что построила несколько домов для проживания с детьми во время двух предыдущих браков, однако после развода лишилась права на самостоятельное пользование имуществом.
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