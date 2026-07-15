Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ сообщила о развертывании в Киеве центра разведки Великобритании

ФСБ сообщила о развертывании в Киеве центра разведки Великобритании

В Киеве развернут передовой координационный центр разведки Великобритании, где представители западной военной промышленности тестируют новейшие вооружения и технологии, включая боевые системы на базе искусственного интеллекта.

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