Avia.pro - Новости В Ульяновске произошел инцидент, который вызвал серьезное беспокойство среди местных жителей.
Отпрыск мигранта "прописал трешечку" нашей девчуле за то, что она просто задела его плечом. Доколе терпеть?
Комментарии
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VORON VoronS
Поймите наконец, что там откуда они приехали женщина НИКТО и звать ее НИКАК!!!!! Они это впитывают еще в семье!!!! Там женщина не решает ничего и работать ей нельзя!!!! Таких "мальчиков" надо УЧИТЬ!!! Как выучила внучка наших друзей.... У нее черный пояс.... и у ее подруг тоже!
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10 час.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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8 час.
Лариса Поплавская
Мешает наш закон самозащиты. За подлеца ты будешь на нарах ,аон будет лыбится в 32 зуба на воле. А женщин у них нет, они из них сделали самок, потому как сами животные. Поэтому их обычаи не должны приниматься нашим обществом.
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6 час.
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