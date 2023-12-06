Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Суд Божий никто отменить не может. А если в мирской жизни не будет суда, то воцарится хаос, бардак, анархия."Я хочу защищать ...
  • Владимир Мациевич
    Уничтожать, как тухлую сардель...В Латвии пристрел...
  • Валерий Макаров
    По-моему, скандал вокруг Серебрякова сильно раздули. Его слова о порядках в России во-многом правильны. А то, что он ..."Я хочу защищать ...

Отпрыск мигранта "прописал трешечку" нашей девчуле за то, что она просто задела его плечом. Доколе терпеть?

Отпрыск мигранта "прописал трешечку" нашей девчуле за то, что она просто задела его плечом. Доколе терпеть?

Avia.pro - Новости В Ульяновске произошел инцидент, который вызвал серьезное беспокойство среди местных жителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VORON VoronS
Поймите наконец, что там откуда они приехали женщина НИКТО и звать ее НИКАК!!!!! Они это впитывают еще в семье!!!! Там женщина не решает ничего и работать ей нельзя!!!! Таких &quot;мальчиков&quot; надо УЧИТЬ!!! Как выучила внучка наших друзей.... У нее черный пояс.... и у ее подруг тоже!
Ответить
10 час.
Татьяна Собколова
👍👍👍
Ответить
8 час.
Лариса Поплавская
Мешает наш закон самозащиты. За подлеца ты будешь на нарах ,аон будет лыбится в 32 зуба на воле. А женщин у них нет, они из них сделали самок, потому как сами животные.  Поэтому их обычаи не должны приниматься нашим обществом.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх