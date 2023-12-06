Отпрыск мигранта "прописал трешечку" нашей девчуле за то, что она просто задела его плечом. Доколе терпеть?

VORON VoronS

Поймите наконец, что там откуда они приехали женщина НИКТО и звать ее НИКАК!!!!! Они это впитывают еще в семье!!!! Там женщина не решает ничего и работать ей нельзя!!!! Таких "мальчиков" надо УЧИТЬ!!! Как выучила внучка наших друзей.... У нее черный пояс.... и у ее подруг тоже!