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В Ярославской области завершалась акция «Помоги пойти учиться»

Полицейские Ярославской области приняли участие в акции «Помоги пойти учиться». В рамках акции адресную помощь получили более 600 несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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