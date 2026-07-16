China’s Critical Minerals Grip Puts $6.5 Trillion of Global Industry at Risk

The global critical minerals market remains highly concentrated, and new threats to supply security have emerged in recent months as China has curbed exports of some rare earth elements, the International Energy Agency said on Thursday.
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