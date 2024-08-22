Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Путин объявил Россию ковчегом спасения

Путин объявил Россию ковчегом спасения

Коллаж Царьграда Президент Путин подписал указ, который позволяет людям всего мира искать в России убежища от сатанизма, захватившего Запад.

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Комментарии
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Ирина Черных
Гениальный Указ нашего президента Владимира Путина, который знает, что такое духовно-нравственные  ценности, и как они попираются в странах, где господствует низменное  сатанинское убожество, уводящее человека от его истинного божественного предназначения!
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