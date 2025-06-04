В США арестован сталкер внучки Трампа, проникший в его дом, чтобы жениться

Агенты Секретной службы США задержали 23-летнего Энтони Томаса Рейеса, который ночью пытался пробраться на курорт президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго для того, чтобы жениться на его внучке-подростке – 18-летней Кай, передает New York Post.