В США арестован сталкер внучки Трампа, проникший в его дом, чтобы жениться

Агенты Секретной службы США задержали 23-летнего Энтони Томаса Рейеса, который ночью пытался пробраться на курорт президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго для того, чтобы жениться на его внучке-подростке – 18-летней Кай, передает New York Post.
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