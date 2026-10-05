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Царьград

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Банки могут брать дополнительную комиссию за размер монет. Но есть нюанс

Банки могут брать дополнительную комиссию за размер монет. Но есть нюанс

Юрист раскрыла, когда банки могут брать комиссии за обмен монет на банкноты. Но есть нюанс.Нередко у граждан "в карманах" и кошельках могут накапливаться монеты, мелочь.

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