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«Известия» показали заступление на дежурство ракетного полка мобильных «Ярсов»

«Известия» показали заступление на дежурство ракетного полка мобильных «Ярсов»

В Бологовском соединении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области прошла церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

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