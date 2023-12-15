«Известия» показали заступление на дежурство ракетного полка мобильных «Ярсов»

В Бологовском соединении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области прошла церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».
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