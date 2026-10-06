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Нижегородская правда

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Юру Борисова могут номинировать на «Оскар» за роль нижегородца Ильи Суцкевера

Юру Борисова могут номинировать на «Оскар» за роль нижегородца Ильи Суцкевера

Студия Neon намерена снова продвигать российского актера Юру Борисова на премию «Оскар». Он может получить награду за роль уроженца Горького, сооснователя компании OpenAI Ильи Суцкевера.

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