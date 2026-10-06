Юру Борисова могут номинировать на «Оскар» за роль нижегородца Ильи Суцкевера

Студия Neon намерена снова продвигать российского актера Юру Борисова на премию «Оскар». Он может получить награду за роль уроженца Горького, сооснователя компании OpenAI Ильи Суцкевера.
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