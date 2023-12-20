Журналист Репке: Западная техника не пригодна для продолжительных боевых действий

Западная техника никак не способна помочь ВСУ, она продемонстрировала свою неэффективность, западные самоходные гаубицы не пригодны для продолжительных боевых действий, они годятся только для коротких операций.
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