Медведев призвал армян посмотреть правде в глаза: "Армению никто не ждёт в ЕС"

Экс-президент России выразил уверенность, что Запад не даст Армении вступить в ЕС, несмотря на обещанные "золотые горы"В "Российской газете" вышла статья зампредседателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева.
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