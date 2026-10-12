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Самолет United Airlines, подавший сигнал бедствия, сел в Канаде

Самолет United Airlines, подавший сигнал бедствия, сел в Канаде

Самолет американской авиакомпании United Airlines, который следовал из Вашингтона в Амстердам и подал сигнал бедствия над Атлантическим океаном, сел в международном аэропорту Сент-Джонс в Канаде.

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