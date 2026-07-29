В Калуге в результате тройного ДТП сбили подростка на велосипеде

В 15:17 случилось ДТП у дома №62 на Московской улице в Калуге. «Шевроле» проехал на красный сигнал светофора и врезался в «Тойоту», после чего сбил 15-летнего подростка на велосипеде и протаранил припаркованный «Вольво»В 15:17 случилось тройное ДТП у дома №62 на Московской улице в Калуге.