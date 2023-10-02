TDA7718 (Arduino)

ИС TDA7718 представляет собой аудиопроцессор, управляемый микроконтроллером. TDA7718 имеет в своем функциональном составе переключатель входа, 6-канальный выход, регулятор громкости, выходной аттенюатор, регулятор тембра, полосовые фильтры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии