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Профессор Дизен: НАТО готовит переброску военных США к российским рубежам

Профессор Дизен: НАТО готовит переброску военных США к российским рубежам

Многие здравомыслящие западные эксперты выражают серьезную обеспокоенность в связи с активной милитаризацией Скандинавии и Финляндии, которая создает все условия для переброски американских войск к рубежам нашей страны.

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