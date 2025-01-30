Профессор Дизен: НАТО готовит переброску военных США к российским рубежам

Многие здравомыслящие западные эксперты выражают серьезную обеспокоенность в связи с активной милитаризацией Скандинавии и Финляндии, которая создает все условия для переброски американских войск к рубежам нашей страны.
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