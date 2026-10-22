Russian rapper, blogger and pop artist Egor Creed (Bulatkin) was accused of insulting the memory of the victims of the Great Patriotic War after the video for his track "Sweet Bastard" appeared.
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