После первоначального успеха Helldiver's 2 потеряла 90% игроков и не показывает при...

После первоначального успеха Helldiver's 2 потеряла 90% игроков и не показывает признаков восстановленияHelldivers 2, которая должна была стать для Sony большим доказательством того, что она может войти в мир успешных игр-сервисов, потеряла 90 % игроков и не подает признаков восстановления источник#Sony.