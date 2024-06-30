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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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После первоначального успеха Helldiver's 2 потеряла 90% игроков и не показывает при...

После первоначального успеха Helldiver's 2 потеряла 90% игроков и не показывает при...

После первоначального успеха Helldiver's 2 потеряла 90% игроков и не показывает признаков восстановленияHelldivers 2, которая должна была стать для Sony большим доказательством того, что она может войти в мир успешных игр-сервисов, потеряла 90 % игроков и не подает признаков восстановления источник#Sony.

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