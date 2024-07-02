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Новелла-приквел к Legacy of Kain, экранизации MGS и Elden Ring, RPG от авторов TES: Arena…

Новелла-приквел к Legacy of Kain, экранизации MGS и Elden Ring, RPG от авторов TES: Arena…

Сюжет Destiny 2 продолжится в эпизодической форме, Crystal Dynamics выпустит графическую новеллу-приквел Legacy of Kain: Soul Reaver — The Dead Shall Rise, The Wayward Realms от авторов TES: Arena собрала более $700 тысяч на Kickstarter, Team Fortress 2 станет частью кроссовер-экшена Funko Fusion, дата консольного релиза Darkest Dunge .

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