Гиперзвук и слухи: проект самолёта SR-72 Концепт гиперзвукового самолёта от Lockheed MartinУже несколько десятилетий в США ходят слухи о разработке перспективного разведывательного самолёта SR-72.
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Гиперзвук и слухи: проект самолёта SR-72 Концепт гиперзвукового самолёта от Lockheed MartinУже несколько десятилетий в США ходят слухи о разработке перспективного разведывательного самолёта SR-72.
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