ЕС прорабатывает меры по захвату "теневого флота" России

Часовщик

Их санкции без одобрения ООН,ни разу не законные.Так что при захвате судна,России надо действовать жестко.Что-бы отбить у чухонцов привычку хватать чужое.Хватит уже утираться,один раз дать по рукам,и отпадёт вся их бравада.Только вот сомневаюсь я однако.