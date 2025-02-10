Страны Европейского союза, имеющие прямой доступ к Балтийскому морю, обсуждают новую юридическую стратегию, позволяющую осуществлять массовые задержания судов, которые "принадлежат к российскому теневому флоту".
ЕС прорабатывает меры по захвату "теневого флота" России
Комментарии
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Часовщик
Их санкции без одобрения ООН,ни разу не законные.Так что при захвате судна,России надо действовать жестко.Что-бы отбить у чухонцов привычку хватать чужое.Хватит уже утираться,один раз дать по рукам,и отпадёт вся их бравада.Только вот сомневаюсь я однако.
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