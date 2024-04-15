Острая проблема недоработанной миграционной политики в России сейчас рассматривается с самым пристальным вниманием.
Петр Толстой: Это не значит, что мы должны открыть здесь двери для каких-то ваххабитских диаспор
Комментарии
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Денис Зарюгин
Россияне требуют сделать две вещи: - ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья по примеру окружающих их стран, таких как Китай, Турция и т.д. - провести силами ФСБ, СК и Прокуратуры полную проверку деятельности ФМС за последние 10 лет с выявлением лиц, незаконно получивших российское гражданство с лишением их незаконно полученного гражданства. Но нам опять скармливают некие полумеры, типа запрета на фиктивные браки, которые, к тому же, скорее всего так и останутся разговорами. Похоже, что трагедия КСХ, так ничему нашу власть и не научила, если конечно это наша власть.
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6 час.
ольга волкова
Пока это только слова,а через границу тем временем въезжают очередные кишлаки.
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3 час.
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