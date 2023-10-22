В Аргентине закрылись избирательные участки на выборах президента

Голосование в рамках президентских выборов завершилось в Аргентине. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно данным агентства, главными претендентами на высший пост в стране являются бывший министр безопасности Патрисия Буллрич и крайне правый политик Хавьер Милей.
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