В Аргентине закрылись избирательные участки на выборах президента

Голосование в рамках президентских выборов завершилось в Аргентине. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно данным агентства, главными претендентами на высший пост в стране являются бывший министр безопасности Патрисия Буллрич и крайне правый политик Хавьер Милей.