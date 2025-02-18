Бывшего директора «Краснодара» испугали траты «Зенита» на новых игроков

Толстиков отметил, что один футболист петербуржцев — это бюджет трех команд РПЛ Бывший и экс-технический директор «Краснодара» Александр Толстиков в интервью «Чемпионату» назвал пугающими траты «Зенита» на трансферном рынке.
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