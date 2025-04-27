Очередной разгон зрады среди «свидетелей просраливсеполимеры, тупыегенералынеумеютваивать», а также «путенвсехслил» и «толькобоевыеофицерымогутнавестипорядок» ну и конечно же военкурятника, куда ж без них.
Очередной разгон зрады
Комментарии
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Леонид Попивняк
....Трындеть- не мешки ворочать!!!))))))))
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4 час.
Александр
Цель достигнута. Бурление говен началось.
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3 час.
Николай Арзамасцев
Враньё это или нет - дело пятое, а факт - что взрывают и будут стараться дальше взрывать. Идёт война до последнего украинца ради истощения России на радость русофобам всея земли! Похоже, что украинцы с этим согласны, а у россиян уже нет другого выбора!
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3 час.
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