Очередной разгон зрады

Николай Арзамасцев

Враньё это или нет - дело пятое, а факт - что взрывают и будут стараться дальше взрывать. Идёт война до последнего украинца ради истощения России на радость русофобам всея земли! Похоже, что украинцы с этим согласны, а у россиян уже нет другого выбора!