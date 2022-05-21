Выплаты по вынесенным решениям ЕСПЧ будут произведены в рублях - Клишас

Выплаты по уже вынесенным решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях, соответствующий законопроект дополнен поправками, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Выплаты по уже вынесенным решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях, соответствующий законопроект дополнен поправками, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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