Экс-сотрудник СБУ Прозоров уверен в смерти украинкой террористки Натальи Вовк

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал NEWS.ru, что Натальи Вовк, украинская террористка, взорвавшей российскую журналистку Дарью Дугину в её автомобиле, скорее всего, уже давно мертва.
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