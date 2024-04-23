Экс-сотрудник СБУ Прозоров уверен в смерти украинкой террористки Натальи Вовк

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал NEWS.ru, что Натальи Вовк, украинская террористка, взорвавшей российскую журналистку Дарью Дугину в её автомобиле, скорее всего, уже давно мертва.