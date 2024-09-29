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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На игре «Вест Бромвича» и «Шеффилд Уэнсдей» умер болельщик. Матч Чемпионшипа был остановлен, но фаната не удалось спасти

Около 3000 болельщиков клуба присутствовали на выезде в Южный Йоркшир. В ходе первого тайма фанаты потребовали остановить игру, на помощь фанату пришли стюарды и медики, но его не удалось спасти.

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