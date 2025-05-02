В МИД назвали последствия трагедии в Доме профсоюза

Запад, который «не ужаснулся и не отшатнулся» от Киева после трагедии в Доме профсоюзов, убедил украинских властей в «полной своей безнаказанности», заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
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