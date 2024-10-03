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Рано утром в Полевском погиб велосипедист

Рано утром в Полевском погиб велосипедист

Рано утром 3 октября на 1 км автодороги Северский – Полевской в ДТП погиб велосипедист. Как сообщили в пресс-службе ГАИ, 58-летний водитель автомобиля «Форд», поворачивая с улицы Вершинина, не убедился в безопасности маневра и сбил велосипедиста, который двигался навстречу по краю проезжей части.

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