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Царьград

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Михаил Мурашко: медицинские вузы оснастят комнатами для матерей

Михаил Мурашко: медицинские вузы оснастят комнатами для матерей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в медицинских вузах и колледжах России продолжается оборудование комнат для матери и ребенка.

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