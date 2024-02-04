В Мариуполе восстановили почти все многоквартирные дома

В Мариуполе получилось восстановить почти все многоквартирные жилые дома. Об этом 4 февраля сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.