Путин ответил на агрессию родителей в отношении учителей

Президент России Владимир Путин повысил авторитет учителей в воспитании детей. На встрече с лауреатами всероссийских конкурсов в сфере образования 3 октября глава государства заявил, что эффективное образование невозможно без сотрудничества семьи и школы.
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