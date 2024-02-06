МРОТ предложили привязать к фактическому заработку

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предложили привязать к фактически выплачиваемой зарплате. Копию разработанного проекта поправок в Трудовой кодекс опубликовал в соцсетях глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
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