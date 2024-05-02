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Канадский фигурист Конрад Орзел завершил спортивную карьеру

Он заканчивает обучение в Йоркском университете в Онтарио и планирует работать специалистом по корпоративному развитию в Rockbank Capital Corp.

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