НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Кожевников о шансах Овечкина сыграть на ОИ-2026: «Маловероятно, что нас допустят. Непонятно, как поведет себя нечисть во главе с негодяем Бахом, если все закончится в этом году»

Ранее 38-летний Овечкин выразил надежду, что ему еще удастся выступить на Олимпийских играх. «При правильном отношении к хоккею у Овечкина хватит здоровья, чтобы выступить на Олимпиаде 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх