FiNE NEWS

1 671 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Пожалуйста, не лишайте их вашего гражданства, а то еще захотят вернуться  назад в Россию. Пусть останутся у вас навеки.Израиль принял за...
  • алексей кардаильский
    А мы всё чертим красные линииВ Шебекино продол...
  • Владимир Соловьев
    РОССИЯН НЕ ВОЛНУЕТ, КТО ВКЛАДЫВАЕТ ИНОСТРАННУЮ ТЕХНИКУ В РУКИ ХОХЛО-ФАШИСТОВ, ИЛИ ОНИ САМИ ЕЙ УПРАВЛЯЮТ. МЫ СВОЕЙ ТО ...Юрий Подоляка: бе...

“Мы тебе объясним”: Делимханов предложил Пригожину «разобраться» после критики «Ахмата»

“Мы тебе объясним”: Делимханов предложил Пригожину «разобраться» после критики «Ахмата»

Глава спецподразделения заявил, что надо оставить спецназ “в покое” и перестать” кричать и орать”. Депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов резко ответил основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на критику подразделения “Ахмат”.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх