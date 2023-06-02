“Мы тебе объясним”: Делимханов предложил Пригожину «разобраться» после критики «Ахмата»

Глава спецподразделения заявил, что надо оставить спецназ “в покое” и перестать” кричать и орать”. Депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов резко ответил основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на критику подразделения “Ахмат”.