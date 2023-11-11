Доработка вкладышей – есть ли смысл

Хорошая смазка коленвала – одна из гарантий длительного ресурса двигателя. Но можно ли ее сделать более эффективной? Здесь один из главных элементов – вкладыши, которые в ролике на канале «Гараж 54» предлагают усовершенствовать.
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