Российский дрон выследил истребитель МиГ-29 ВСУ на аэродроме под Киевом

Российские военные уничтожили истребитель МиГ-29 ВСУ на аэродроме Васильков под Киевом. Кадры поражения боевой машины опубликованы в Сети.
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